Общество

Псковские волонтеры-поисковики бросят вызов суровому климату Северного полярного круга

Псковские волонтеры-поисковики Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям примут участие в масштабных учениях добровольцев, которые пройдут в Мурманской области с 19 по 21 июля, сообщила Псковской Ленте Новостей специалист пресс-службы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Анна Комарова.

В слёте примут участие 60 волонтёров из 4 регионов: Республики Коми, Пермского края, Псковской и Мурманской областей.

Обучение волонтёров Национального Центра будет проходить при поддержке МЧС России и при участии МВД РФ и Следственного комитета России.

«Подготовка каждого нового волонтёра - это вклад в развитие добровольчества в нашей стране. А это значит, что поисковые отряды будут эффективно искать пропавших детей, оперативно реагировать на сигналы помощи от наших граждан. Наши ежегодные учения востребованы у добровольцев: желающих принять участие все больше. А самое главное - есть ощутимый результат», - отметила председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Программа подготовки волонтёров Национального Центра постоянно совершенствуется с учётом новых методик и практик, разработанных экспертами. Ежегодные учения позволяют совершенствовать навыки и умения поисковиков и делают их работу более эффективной.

В первый и второй дни учений (19 и 20 июля) поисковики подробно изучат особенности работы в лесной местности с применением знаний по картографии и использованием специальных радиоустройств и методов оказания первой помощи пострадавшим.

В заключительный день учений Национального Центра (21 июля), после двухдневных теоретических занятий волонтёры применят полученные знания на практике. В условном поиске пропавшего человека добровольцы поделятся на поисково-спасательные группы, каждая из которых должна будет продемонстрировать тактическую, топографическую подготовку, а также навыки по оказанию первой помощи пострадавшему.

Фото: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям