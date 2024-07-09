Псковские волонтеры-поисковики бросят вызов суровому климату Северного полярного круга

Псковские волонтеры-поисковики Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям примут участие в масштабных учениях добровольцев, которые пройдут в Мурманской области с 19 по 21 июля, сообщила Псковской Ленте Новостей специалист пресс-службы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Анна Комарова.
В слёте примут участие 60 волонтёров из 4 регионов: Республики Коми, Пермского края, Псковской и Мурманской областей.
Обучение волонтёров Национального Центра будет проходить при поддержке МЧС России и при участии МВД РФ и Следственного комитета России.
Программа подготовки волонтёров Национального Центра постоянно совершенствуется с учётом новых методик и практик, разработанных экспертами. Ежегодные учения позволяют совершенствовать навыки и умения поисковиков и делают их работу более эффективной.
В первый и второй дни учений (19 и 20 июля) поисковики подробно изучат особенности работы в лесной местности с применением знаний по картографии и использованием специальных радиоустройств и методов оказания первой помощи пострадавшим.
В заключительный день учений Национального Центра (21 июля), после двухдневных теоретических занятий волонтёры применят полученные знания на практике. В условном поиске пропавшего человека добровольцы поделятся на поисково-спасательные группы, каждая из которых должна будет продемонстрировать тактическую, топографическую подготовку, а также навыки по оказанию первой помощи пострадавшему.
Фото: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям