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Общество

Депутатов-иноагентов в Псковском областном Собрании будут досрочно лишать полномочий

11.07.2024 12:48|ПсковКомментариев: 0

Депутатов Псковского областного Собрания будут досрочно лишать полномочий, если их внесут в реестр иноагентов. Такое решение принято на 35-ой сессии областного Собрания депутатов 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Речь идёт о приведении с соответствие закона Псковской области "О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов" с федеральными законами "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Конкретнее, закон дополняется положениями о том, что полномочия депутата Псковского областного Собрания прекращаются досрочно в случае приобретения им статуса иноагента», — выступил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Закон принят большинством голосов. 

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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