Общество

Центр обеспечения деятельности мировых судей появится в Псковской области

Государственное казенное учреждение региона «Центр обеспечения деятельности мировых судей» создали в Псковской области, решение приняли на 35-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Центр создали в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов Псковской области по организационному обеспечению деятельности мировых судей Псковской области.

Функции и полномочия учредителя учреждения будет осуществлять комитет юстиции Псковской области.

На сегодняшний день организационное обеспечение деятельности мировых судей Псковской области (мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера) осуществляет комитет юстиции Псковской области.

Планируется, что создание учреждения позволит повысить уровень качества организационного обеспечения деятельности мировых судей Псковской области.

Также к основной цели деятельности учреждения будет относиться выполнение мероприятий информационного и иного характера, направленных на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия мировыми судьям Псковской области.