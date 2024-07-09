Общество

Центр социальных выплат создадут в Псковской области

Решение о создании государственного казенного учреждения Псковской области «Центр социальных выплат» приняли на 35-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Центр создадут в целях осуществления полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки на территории Псковской области, выполняемых ранее территориальными отделами комитета по социальной защите Псковской области.

Функции и полномочия учредителя учреждения будет осуществлять комитет по социальной защите Псковской области. Расходы на содержание Центра социальных выплат составят 62 млн рублей в год, в том числе фонд оплаты труда 52,3 млн рублей с численностью 79 штатных единиц.

Основными целями и задачами учреждения являются:

создание единой выплатной базы получателей мер социальной поддержки, проживающих на территории Псковской области,

формирование документов на выплату мер социальной поддержки в автоматизированном режиме в целом по региону,

установление единых сроков предоставления выплат гражданам в разных муниципальных образованиях Псковской области,

централизованное финансирование организаций, осуществляющих доставку мер социальной поддержки («Почта России» и кредитные организации),

осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием денежных средств, направленных на выплату мер социальной поддержки.

Планируется, что создание учреждения позволит оптимизировать процесс финансирования мер социальной поддержки: оптимизировать администрирование предоставления мер социальной поддержки, в разы сократиться количество экземпляров договоров с доставочными организациями, осуществляющими выплату, что в свою очередь приведет к сокращению сроков зачисления средств на счета граждан.

Главная цель создания учреждения - это значительно сократить сроки подготовки выплатных и иных документов, что позволит максимально оперативно проводить индексации и перерасчеты пособий и социальных выплат, обеспечивать их своевременное перечисление и доставку получателям региона, отмечают авторы инициативы.

Учреждение создано в рамках оптимизации территориальных отделов комитета по социальной защите Псковской области. Штат сотрудников будет укомплектован за счет перераспределения численности сотрудников между территориальными отделами комитета по социальной защите Псковской области, в том числе территориальными отделами города Пскова и города Великие Луки и учреждением. Специалистам территориальных отделов будет предложено трудоустройство в учреждение.

В настоящее время начисление и выплату мер социальной поддержки осуществляет 26 учреждений социальной защиты по 40 видам выплат, пособий и компенсаций. При этом мерами социальной поддержки пользуются около 270 тысяч получателей, проживающих на территории Псковской области. На эти цели на 2024 год предусмотрено 3,1 млрд рублей, в том числе средств федерального бюджета - 0,7 млрд рублей.