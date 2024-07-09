Общество

Четырём мировым судьям вручил удостоверения на сессии Александр Котов

Перед началом работы 35-й сессии областного Собрания депутатов спикер регионального парламента Александр Котов вручил мировым судьям, назначенным на должность по результатам избрания депутатским корпусом, удостоверения нового образца. Такая практика введена в законодательном органе впервые, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Удостоверение мирового судьи судебного участка №5 «Дновский район» Псковской области вручено Кристине Дмитриевой, удостоверение мирового судьи судебного участка №8 «Локнянский район» вручено Ольге Даниловой. Вячеслав Коренский получил удостоверение мирового судьи судебного участка №17 «Пыталовский район», Ольга Павлович – мирового судьи судебного участка №42 «город Псков».

Напомним, новый образец удостоверения мировых судей Псковской области был утверждён постановлением Собрания депутатов в апреле текущего года. Документ, подтверждающий личность и полномочия мирового судьи, дополнен голограммой с изображением Государственного герба Российской Федерации.

Добавим, мировые судьи назначаются на должность областным Собранием депутатов по представлению председателя Псковского областного суда, основанному на заключении квалификационной коллегии судей.