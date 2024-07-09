Общество

Самые крупные озера Псковской области признаны загрязненными по итогу исследований

Водные объекты Псковской области, а именно Псковское и Чудское озера, считаются загрязненными по итогу обзора состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2023 год. Исследования проводила Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Оценку состояния пресноводных экосистем по гидробиологическим показателям в 2023 году провели на 142 водных объектах, в 259 гидробиологических пунктах и 359 створах. Наблюдения осуществлялись в 20 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 областях (Псковская, Амурская, Астраханская, Иркутская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Самарская, Вологодская, Архангельская), в Еврейском АО, в Ненецком АО, в Республиках Бурятия, Карелия, Коми, Татарстан, Саха (Якутия), в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, а также в Санкт-Петербурге.

Основным объектом наблюдений являлись: трансграничные озера: Псковское, Чудское и Ханка, каскад водохранилищ рек Волга, крупные и трансграничные реки Лена, Ангара, Амур, Северная Двина и Селенга, Паз, водные объекты городов: Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Тольятти, Мурманск, Чита, Самара, Нижний Новгород, Владивосток, Хабаровск и Петрозаводск.

На территории Северо-Западного федерального округа, кроме Республики Карелия и Вологодской области, большинство водных объектов оценивалось «загрязненной» водой. Число таких створов увеличилось в областях: Псковской от 86,2% до 96,6%; Ленинградской от 61,4% до 71,4%, в Республике Коми от 83,4% до 93,7%; сохранилось на уровне 2021 года в Архангельской и Калининградской областях, составив соответственно 72,0% и 94,4%; уменьшилось в Новгородской области от 90,3% до 67,7%. Возросло число створов, характеризуемых «грязной» водой в Архангельской области от 26% до 28%; Новгородской – от 9,7% до 32,3%. В Республике Карелия число створов, оцениваемых «слабо загрязненная» водой увеличилось почти в 2 раза и составляло 73,9%; незначительно уменьшилось в Республике Коми, Ленинградской и Мурманской областях. В Мурманской области единичные створы на водных объектах оценивались «условно чистой» водой; 5,2% створов – «экстремально грязной».

К «загрязненным» относились воды придонного горизонта Псковского озера и Копорской губы Финского залива. Качество вод поверхностных горизонтов всех наблюдаемых водных объектов по показателям зоопланктона соответствовало «условно чистым», по показателям зоопланктона – «слабо загрязненным». Экосистемы всех наблюдаемых водных объектов находились в состоянии антропогенного экологического напряжения.

В Республике Коми, Новгородской и Псковской областях наблюдался рост водности. Наиболее существенное повышение водности от весьма низкого значения - 8,3% до значения 16,5% над нормой наблюдалось в Псковской области.

В 2023 года все основные реки, протекающие по территории Новгородской и Псковской областей, характеризовались высоким стоком, весьма значительно превышающим как норму, так и значения 2022 года.