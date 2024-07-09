Общество

Навальную* внесли в список террористов и экстремистов

Юлия Навальная* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее Басманный суд столицы арестовал Навальную* на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск, пишет РИА Новости.

«Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Национальная часть... Физические лица... 36. Навальная Юлия Борисовна*, 24.07.1976 г.р. , г. Москва», - говорится в перечне.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга