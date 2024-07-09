Экс-выпускающий редактор ПЛН Михаил Синев получил благодарность от областного Собрания

Бывший выпускающий редактор Псковской Ленты Новостей Михаил Синев получил благодарность от Псковского областного Собрания депутатов 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Михаил Синев получил благодарность за большой вклад в развитие средств массовой информации и объективное освещение общественной и политической жизни Псковской области.
Отметим, Михаил Синев работал выпускающим редактором Псковской Ленты Новостей с августа 2022 года по июль 2024 года.