Экс-выпускающий редактор ПЛН Михаил Синев получил благодарность от областного Собрания

Антон Минаков поблагодарил депутатов за поддержку установления Дня ветеранов боевых действий

Наладить авиасообщение между Псковом и Петербургом предложил Артур Гайдук

Фестиваль балета проведут в «Михайловском» в августе

На чистую воду

«Зверьё моё»: Как сохранить здоровье питомца летом. ВИДЕО

С облздрава взыскали свыше 140 тысяч рублей в пользу инвалида первой группы

Жертвами телефонных мошенников в Пскове за неделю стали 27 человек

Фонтан скоро установят в сквере на улице Вокзальной в Великих Луках

«Коммунальный ликбез»: Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в вопросах и ответах

Объем перевозок грузовыми автомобилями организаций растет в Псковской области