Команда псковского «Движения первых» проходит обучение по работе с молодежью

Команда псковского «Движения первых» проходит обучение на окружном семинар-совещании для специалистов по работе с молодежью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области
«Безопасность молодёжи в приоритете!» – под таким девизом проходит окружной семинар-совещание для специалистов по работе с молодежью Северо-Западного федерального округа по профилактике негативных социальных явлений при реализации молодежной политики.
Кураторы движения взаимодействуют с подростками всех возрастов, наставниками, родителями и педагогами. Благодаря обмену эффективными и успешно реализованными практиками различных регионов участники семинара выстраивают методологическую базу взаимодействия со своей целевой аудиторией.
Сегодня специалисты молодёжной политики обсудили такие вопросы как:
По словам организаторов, важное направление в молодежной политике – это интеллектуальная работа со смыслами и ценностями, формирование системы ценностей и обучение молодых людей системному мышлению. Цель семинара – обсуждение комплекса мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.
Участниками стали 100 специалистов профилактической деятельности со всего Северо-Запада. Семинар продолжит работу до 12 июля. Завершающим этапом семинара станет возможность защиты собственных проектов в конкурсе Росмолодежь. Гранты участникам семинара в возрасте от 18 до 35 лет – в сумме до 1 млн рублей.