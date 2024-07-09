Общество

Команда псковского «Движения первых» проходит обучение по работе с молодежью

Команда псковского «Движения первых» проходит обучение на окружном семинар-совещании для специалистов по работе с молодежью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

«Безопасность молодёжи в приоритете!» – под таким девизом проходит окружной семинар-совещание для специалистов по работе с молодежью Северо-Западного федерального округа по профилактике негативных социальных явлений при реализации молодежной политики.

Кураторы движения взаимодействуют с подростками всех возрастов, наставниками, родителями и педагогами. Благодаря обмену эффективными и успешно реализованными практиками различных регионов участники семинара выстраивают методологическую базу взаимодействия со своей целевой аудиторией.

Сегодня специалисты молодёжной политики обсудили такие вопросы как:

профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма;

профилактика вовлечения молодежи в деструктивную и противоправную деятельность;

профилактика потребления психоактивных веществ, наркотических средств и их прекурсоров;

информационная безопасность;

социальное проектирование.

«В современном мире очень трудно оградить молодежь от различного негативного воздействия, поэтому тема семинара – профилактика негативных социальных явлений – сейчас очень актуальна. На образовательной площадке собрались специалисты по работе с молодежью из разных сфер. Мы не только получали знания, но и учились взаимодействовать, искали точки соприкосновения. Участники поделились своими наработками из личного опыта, успешными практиками, которые я смогу применять в своей работе», - рассказала участник семинара Ирина Смирнова.

По словам организаторов, важное направление в молодежной политике – это интеллектуальная работа со смыслами и ценностями, формирование системы ценностей и обучение молодых людей системному мышлению. Цель семинара – обсуждение комплекса мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.

«Окружной этап позволил обменяться опытом с коллегами из других регионов, узнать интересные практики работы с молодежью, на семинаре мы получили знания о девиантном поведении, которые могут помочь в реализации работы с молодежью, так как позволяют лучше понимать и предотвращать нежелательное поведение. Кроме того, знания о девиантном поведении могут помочь в разработке эффективных стратегий работы с молодежью, которые будут способствовать их развитию и благополучию», - заметила участник семинара Екатерина Швец.

Участниками стали 100 специалистов профилактической деятельности со всего Северо-Запада. Семинар продолжит работу до 12 июля. Завершающим этапом семинара станет возможность защиты собственных проектов в конкурсе Росмолодежь. Гранты участникам семинара в возрасте от 18 до 35 лет – в сумме до 1 млн рублей.