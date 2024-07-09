Общество

Шаровидные розовые ивы и клёны украсят центр Локни

Шаровидные розовые ивы и клёны придут на смену старым и переросшим деревьям в центре поселка Локня, сообщил глава муниципального округа Иван Белугин.

«Обновление зеленых насаждений - заслуга наших активистов ТОС, которые не только выиграли региональный грантовый конкурс, но и своими силами реализуют проекты по благоустройству», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Ивана Белугина, переросшие неокультуренные деревья будут спилены, а потом их место займут молодые саженцы, которые уже приехали в Локню.

«Я знаю, как наши жители любят малую родину и хотят сделать ее лучше. Поэтому прошу обращать внимание и реагировать, если новые саженцы вдруг кто-то решит сломать или "пересадить" себе на участок. Будем ценить красоту и труд вместе!» - заключил он.