Общество

Консультация в фонде «Защитники Отечества» появилась на портале Госуслуг

Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с Минцифры РФ запустили на портале Госуслуг раздел, в котором можно получить консультацию по льготам и выплатам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Все меры поддержки распределены по уровням — федеральный, региональный и муниципальный. Для онлайн-записи в личном кабинете необходимо перейти в раздел «Предоставление консультации в ФЗО» и заполнить контактные данные. Затем следует выбрать категорию — участник СВО, ветеран, член семьи участника СВО и другое, указав тему консультации.

Консультацию можно получить о медицинской помощи, санаторно-курортном лечения и реабилитации, психолого-психотерапевтической и юридической помощи и мерах социальной поддержки.

Соответствующая информация включена также в чат-бот, встроенный в цифрового помощника портала — Робота Макса.