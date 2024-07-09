Общество

Два кандидата претендуют на звание «Почетного гражданина города Пскова»

Очередная 24-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится в Городском культурном центре 17 июля в 10.00. В проект повестки дня сессии включены 27 вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Депутаты рассмотрят вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова». На него претендуют заведующая кардиологическим отделением Псковской городской клинической больницы Ирина Вязьменова и заслуженный мастер спорта РФ, 55-кратная чемпионка мира по парашютному спорту Любовь Екшикеева.

Также предстоит согласовать установку мемориальной доски кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно), гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке, погибшему в ходе специальной военной операции.

Кроме того, депутаты внесут изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и в решение Псковской городской Думы от 27 марта 2017 года № 2252 «Об оплате труда руководителей муниципальных предприятий муниципального образования "Город Псков"». Также они утвердят проект расходов Псковской городской Думы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Помимо этого, планируется внести изменения в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденные решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 года №1692. Предлагаемые изменения призваны упорядочить нахождение и использование лошадей (пони) или иных вьючных и верховых животных на территории муниципалитета.

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Также изменения внесут в Положение о системе поощрения органами местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденное постановлением Псковской городской Думы от 25 мая 2001 года №452.

На очередной сессии планируется установить границы 13 территориальных общественных самоуправлений, дать согласие администрации города Пскова на реорганизацию муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат» в форме преобразования в муниципальное автономное учреждение «Банно-оздоровительный комплекс города Пскова».

Также депутаты согласуют условия приватизации муниципального предприятия города Пскова «Центральная городская аптека №2» и внесут изменения в постановление Псковской городской Думы от 11 июля 2005 года №452 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Пскова».