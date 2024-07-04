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Общество

Запрет нахождения лошадей в парках обсудят на комитете Псковской гордумы

09.07.2024 10:39|ПсковКомментариев: 0

Изменения в части оказания услуг по катанию на лошадях в Пскове рассмотрят депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 11 июля. Данная информация следует из проекта решения гордумы о внесении изменений в правила благоустройства, санитарного содержания, озеленения города Пскова от 29 апреля 2011 года №1692.

Планируется запретить нахождение лошадей в парках, на площадях и в пешеходных зонах, за исключением мест, установленных администрацией города (улица Западная, Сиреневый бульвар), а также запретить услуги по катанию на лошадях и пони вне специальных мест.

Напомним, городские власти решили возобновить борьбу с лошадьми в парках и скверах Пскова. Публичные слушания по вопросу нахождения непарнокопытных на общественных территориях прошли 21 мая. По результатам слушаний катание на лошадях и пони, а также на санях и гужевых повозках на всей территории Пскова предложили ограничить специально отведёнными местами. Нахождение лошадей, пони или других вьючных, верховых животных в общественных местах Пскова также предложили запретить.

 
Теги: #лошади
Источник: Псковская Лента Новостей
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