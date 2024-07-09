Общество

Врачи из областной больницы проведут приём в Бежаницах 16 июля

Специалисты Псковской областной клинической больницы проведут приём в Бежаницах 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

16 июля в поликлинике в Бежаницах будут вести приём врачи областной больницы: кардиолог, гастроэнтеролог, отоларинголог.

Для полноценной консультации необходимо иметь минимальный набор исследований: ЭКГ, биохимический анализ крови, клинический анализ крови и другие. Для получения направления на исследования необходимо в понедельник с 8.00 посетить участкового терапевта.