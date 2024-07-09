Общество

В Госдуме назвали главные признаки мошенников в мессенджерах

Распознать мошенника в мессенджере можно по предложению о заработке, срочности вопроса и орфографии, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Распознать мошенника в мессенджере можно, обратив внимание на несколько ключевых признаков. Во-первых, если кто-то неожиданно пишет вам с незнакомого номера или аккаунта и начинает беседу с предложения о заработке, выигрышах в лотерею или скидках, это может быть сигналом мошенничества», - сказал он.

Депутат добавил, что такие сообщения часто содержат ссылки, которые могут привести к фишинговым сайтам или автоматически установить вредоносное ПО на ваше устройство.

«Во-вторых, мошенники часто пользуются срочностью и давлением, чтобы заставить вас действовать быстро и не раздумывать. Например, они могут утверждать, что вы должны немедленно перевести деньги, чтобы не потерять какую-то возможность или избежать проблемы. Они могут придумывать истории про задержанные посылки, заблокированные счета или срочные медицинские ситуации», - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что третий признак – некорректный язык и орфография. «Мошеннические сообщения нередко содержат грамматические ошибки, странные фразы, которые выглядят как некорректный перевод с другого языка. Это связано с тем, что мошенники часто работают из других стран и используют автоматические инструменты для создания своих сообщений», - объяснил Немкин.

Депутат предупредил, что стоит быть настороже, если собеседник пытается получить вашу личную информацию или финансовые данные, пишет РИА Новости.

«Просьбы под любым предлогом сообщить номер банковской карты, пароли или другие конфиденциальные данные должны вызвать подозрение. При помощи методов социальной инженерии мошенники могут пытаться вызвать у вас чувство доверия, поэтому всегда тщательно проверяйте, кто с вами связывается, и не делитесь личной информацией без необходимости», - заключил он.