Общество

Россиянам рассказали, как обезопасить свой дом от краж во время отпуска

Активные пользователи социальных сетей любят делиться новостями из своей жизни и публиковать фотографии, особенно в отпуске. Однако практика показывает, что такие посты бывают интересны не только друзьям, но и злоумышленникам, которые могут воспользоваться моментом отсутствия хозяев и совершить кражу. Cоветами, которые помогут обезопасить свой дом, поделился эксперт «МегаФона» Виталий Дубынин.

Эксперт рекомендует не рассказывать о планах на отпуск в социальных сетях и не выкладывать фотографии с отдыха, так как они могут привлечь внимание воров, которые активизируются летом и в период новогодних праздников, пишут «Известия».

«Если профиль в социальной сети общедоступный, опубликованные фотографии из аэропорта или с пляжа могут подсказать злоумышленникам, что дома никого нет. Кроме того, зачастую на многих телефонах по умолчанию включена геолокация, которая может отобразиться в посте и указать на то, что вы не дома. Поэтому лучше ее сразу отключить — так другие пользователи не узнают ваше текущее местоположение. В дополнение можно поменять доступ к странице — сделать ее закрытой хотя бы на время отпуска. Это поможет ограничить доступ к вашему профилю для незнакомых людей», — посоветовал он.

Дубынин сказал, что лучше подождать, прежде чем публиковать свои фотографии из отпуска в социальных сетях. Безопаснее всего делиться снимками, вернувшись домой.

Однако, по его словам, фотографии в соцсетях — не единственная приманка для воров. На длительное отсутствие хозяев может указывать переполненный почтовый ящик, тишина и отсутствие света. Можно попросить соседей или родственников присмотреть за домом или квартирой и периодически разбирать почтовый ящик.

Если понаблюдать за жильем некому, эксперт предлагает использовать функции умного дома. Сегодня существует множество различных датчиков, которые позволяют не только следить за происходящим в доме, но и создавать эффект присутствия хозяев. Самый простой и очевидный способ контроля за помещением — это установка IP-камеры, которая будет передавать на смартфон изображение в реальном времени. Можно настроить и оповещение по движению. Умная камера будет фиксировать движение в радиусе камеры и присылать push-уведомления.

«Для более серьезной защиты дома от воров рекомендуется установка дополнительных датчиков — открытия двери и окна, вибрации (на случай, если окно разобьют). Эти устройства не только передадут уведомления хозяину на смартфон, но и по сигналу через хаб смогут включить сигнализацию, которая поможет отпугнуть злоумышленников», — добавил эксперт.

Чтобы обмануть воров, Дубынин рекомендует дополнить систему умного дома приборами, которые будут создавать эффект вашего присутствия. Так, например, умные лампочки по сценарию буду включать и выключать свет вечером, умные колонки — музыку, а умные шторы не только позволят скрыть от посторонних глаз обстановку в доме, но и создадут эффект вашего присутствия благодаря функции автоматического открытия и закрытия.