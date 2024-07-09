Общество

Россиянам рассказали, что делать при ожоге от борщевика

«Контакт» с борщевиком может привести к ожогу кожи - в таком случае необходимо тщательно промыть прохладной водой с мылом место поражения, нанести холодный компресс и избегать прямых солнечных лучей, рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева.

Говоря о том, почему это растение опасно, она подчеркнула, что борщевик содержит фототоксичные вещества, которые при соприкосновении с кожей делают её более чувствительной к ультрафиолетовому излучению. Как следствие, при воздействии солнечного света после такого контакта развиваются ожоги. Также возможны и аллергические реакции в виде кожной сыпи, зуда.

При этом через несколько часов после контакта с борщевиком появляется покраснение, отек, болезненность и зуд на пораженных участках кожи, также могут образоваться пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Сами же ожоги могут заживать дольше солнечных и оставлять рубцы, пишет РИА Новости.

«При ожоге борщевиком немедленно укройте пораженный участок кожи: важно избегать попадания на него солнечного света. Далее пораженную кожу следует тщательно промыть прохладной водой с мылом, чтобы удалить остатки сока растения. Нанесите холодный компресс, чтобы уменьшить боль и отек, или приложите лед, завернутый в плотное полотенце. Желательно нанести на пораженные участки кожи средство от ожогов (гель, спрей или лосьон)», - заявила Терентьева.

Кроме того, по ее словам, нельзя тереть и царапать пораженный участок, вскрывать пузыри - это может спровоцировать присоединение инфекции и замедлить процесс заживления. Нельзя наносить на кожу масло или мази на жировой основе, поскольку они создают плотную защитную пленку на коже, что в свою очередь может затруднить доступ кислорода, который необходим для заживления раны.

Также в течение нескольких недель после получения ожога не следует загорать - лучше наносить на пораженные участки кожи солнцезащитные средства с SPF и носить одежду с длинными рукавами.