Общество

Акция «#Безопасный Интернет» стартовала в Псковской области

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области дает старт антинаркотической акции «#Безопасный Интернет». Целью ее является привлечение общественности к борьбе с распространением пропаганды наркотических средств, ознакомление с алгоритмом блокировки запрещенных ресурсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для этого необходимо:

ознакомиться с критериями оценки информации на наличие в ней признаков пропаганды наркотиков;

изучить алгоритм направления электронного обращения о блокировке подозрительного интернет-ресурса;

доступно рассказать другим о критериях запрещенной информации и алгоритме блокировки сайтов на своих аккаунтах в социальных сетях в видеоролике с хештегом «#Безопасный Интернет»;

найти сайты, распространяющие информацию о способах изготовления и употребления наркотиков, местах их приобретения, а также подать обращение об их блокировке и рассказать о количестве выявленных запрещенных сайтов, направленных обращений в социальных сетях с хештегом «#Безопасный Интернет».

Масштабное использование Сети для распространения противоправной информации, в том числе пропаганды незаконного потребления наркотиков, является одной из угроз национальной безопасности государства. Материалы такого рода являются запрещенными и подлежат блокированию на территории Российской Федерации.