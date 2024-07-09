Общество

«Профсоюзные старты» прошли в «Алоли»

Соревнования «Профсоюзные старты» среди активистов профсоюза государственных учреждений и обслуживания прошли на профсоюзной турбазе «Алоль». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

При поддержке Псковского областного совета профсоюзов для профактива первичных профсоюзных организаций проводятся мероприятия различной направленности - от профилактики выгорания и психологической помощи до спортивных состязаний. В рамках выездного мероприятия профактивисты получают новые знания, соревнуются и активно отдыхают.

«Сегодня по специальным профсоюзным программам мы организуем выезды на наши турбазы для проведения мероприятий. Для этого используются ресурсы профобъединения и мы рады, что мы способны оказать такую поддержку и организовать необходимые мероприятия для членов профсоюзов», — прокомментировал мероприятие председатель Псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.

В финале профсоюзных стартов команда-победитель «Дерзкие» получила небольшие призы, а маленьким участникам председатель Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и обслуживания Татьяна Победова вручила сладкие подарки и дипломы участника.