Грантовый конкурс молодежных проектов «Есть идея» запущен в Пскове

Стартовал грантовый конкурс социально значимых молодежных проектов «Есть идея». Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
В этом году юные псковичи смогут проявить себя в следующих направлениях:
По итогам встречи с победителями прошлого года Борис Елкин принял решение об увеличении поддержки. В этом году размер гранта на реализацию одного проекта повысился со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Общий размер грантовой поддержки составляет 1 млн 250 тысяч рублей.
Свои идеи можно отправить до 31 июля по ссылке или по адресу: улица Максима Горького, дом №15. Электронная почта: pgmc-pskov@mail.ru. Телефон для справок: 56-44-44.