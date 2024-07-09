Общество

Грантовый конкурс молодежных проектов «Есть идея» запущен в Пскове

Стартовал грантовый конкурс социально значимых молодежных проектов «Есть идея». Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

В этом году юные псковичи смогут проявить себя в следующих направлениях:

«Удивляй» – о поддержке творческих инициатив и развитии культурно-образовательной среды.

«Помним и гордимся» – о сохранении исторической памяти.

«Добровольчество» – о развитии и поддержке волонтерства.

«Ты не один» – об организации досуга подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Вклад в будущее» – об инициативах, направленных на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий.

По итогам встречи с победителями прошлого года Борис Елкин принял решение об увеличении поддержки. В этом году размер гранта на реализацию одного проекта повысился со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Общий размер грантовой поддержки составляет 1 млн 250 тысяч рублей.

Свои идеи можно отправить до 31 июля по ссылке или по адресу: улица Максима Горького, дом №15. Электронная почта: pgmc-pskov@mail.ru. Телефон для справок: 56-44-44.