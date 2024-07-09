Общество

Умерла звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» Шеннен Доэрти

На 54-м году жизни скончалась Шеннен Доэрти («Зачарованные», «Беверли-Хиллз, 90210»). Актриса несколько лет боролась с онкологическим заболеванием.

Источник: kino-teatr.ru

«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», - заявила People представительница артистки Лесли Слоун.

Уточнено, что она скончалась в окружении близких и собаки Боуи. «Семья просит обеспечить им в это время уединение, чтобы они могли скорбеть», - отмечает Слоун.

О том, что у артистки четвертая стадия рака груди, стало известно год назад, позднее выяснилось, что рак распространился на мозг и кости, пишет «Российская газета». В январе 2024 года она говорила о «положительных сдвигах» в лечении, но уже в апреле приводила дела в порядок и распродавала имущество.