Общество

Большинство респондентов ПЛН считают День семьи, любви и верности праздником традиционных ценностей

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей считают, что праздник День семьи, любви и верности важен и нужен. Это следует из опроса, в котором приняли участие 260 человек.

32,31% респондентов считают День семьи, любви и верности праздником традиционных ценностей. 28,46% опрошенных полагают, что это не праздник, а дата была придумана, чтобы отвлечь россиян от Дня святого Валентина. Склонны не считать этот день праздником из-за количества разводов 16,92% проголосовавших.

«Идея хорошая, но все уныло» - так оценивают День семьи, любви и верности 16,54% читателей ПЛН, принявших участие в опросе. Еще 5,38% отмечают, что этот день был бы праздником, если бы его сделали выходным.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?».