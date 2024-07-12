Общество

Альтернативный олимпийский вело-мотопробег стартует под Изборском

В пятницу, 26 июля, у Изборского холма в Псковской области будет дан старт альтернативному олимпийскому вело-мотопробегу «Восхождение к Победе» в рамках «Байк-шоу-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия. «В день торжественного открытия антироссийской "нейтральной" олимпиады в Париже, мы планируем в рамках Байк-Шоу-2024 организовать свой альтернативный олимпийский вело-мотопробег, стартующий от Изборского холма - места, откуда начинается Россия», – рассказали инициаторы проведения акции.

У Изборского холма уже идет монтаж оборудования к мероприятию

Ожидается, что в акции примут участие трехкратный чемпион мира, паралимпиец Алексей Обыденнов, отстраненный от международных стартов за свою патриотическую позицию, писатель, главный редактор газеты «Завтра», основатель «Изборского клуба» Александр Проханов, байкеры из мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром «Хирургом» Залдостановым, певица Юлия Чичерина, группа «Продон» и другие.

Организаторы шоу обещают продемонстрировать зрителям «невероятные машины, неистовые трюки и движущиеся декорации».

Начало программы в 18:30.

Напомним, 26 июля в Париже откроются Летние Олимпийские игры. Российские и белорусские спортсмены лишены права выступать на Олимпиаде под флагами своих государств и могут быть допущены до соревнований только в нейтральном статусе.