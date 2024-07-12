Общество

10 дней дали подрядчику на завершение работ в великолукском сквере на улице Вокзальной

Предварительная приемка сквера на улице Вокзальной и площадки на острове Дятлинка состоялась в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация города Великие Луки

Данные объекты благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На объектах завершили все строительные работы: уложили тротуарную плитку, заасфальтировали площадки для малых архитектурных форм, установили столбы для освещения с видеонаблюдением, смонтировали фонтан в сквере на улице Вокзальной.

«В то же время из-за отставания по поставке малых архитектурных форм, самих светильников, данный вид работ был не завершён. Соответственно, не уложено и резиновое покрытие вокруг малых архитектурных форм», - рассказали в администрации.

В соответствии с действующим законодательством и условиями контракта приемная комиссия установила подрядчику десятидневный срок на завершение всех работ и устранение недостатков. Подрядчик заверил, что приняты все меры для выполнения условий контракта. После десятидневного срока будет проведена повторная приемка выполненных работ.