Общество

Фонтан скоро установят в сквере на улице Вокзальной в Великих Луках

Благоустройство сквера на улице Вокзальной завершается в Великих Луках. В настоящее время осталось установить фонтан, его привезут в город сегодня, 11 июля, а также малые архитектурные формы. Подрядная организация планирует завершить всё в срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» — эта территория стала лидером голосования в прошлом году.

Подрядчик должен завершить благоустройство сквера до 15 июля. Заказчик – управление ЖКХ администрации города – находится в тесном контакте с подрядчиком, контролирует сроки сдачи объекта. Подрядчик планирует работать все выходные.

Ранее появилась визуализация фонтана, который появится в сквере на улице Вокзальной в Великих Луках.