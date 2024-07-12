Общество

Около 700 студентов проходят практику в медучреждениях Псковской области

Летняя практика студентов Института медицины и экспериментальной биологии проходит в медучреждениях Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Около 700 учащихся второго-пятого курсов работают помощниками палатных и процедурных медсестер, врачей стационара и поликлиники.

Например, студент 4 курса Евгений Кронштатов отрабатывает практические навыки, полученные в ходе учебы, на базе Детской областной клинической больницы. Он проходит практику в травматолого-ортопедическом отделении помощником врача стационара.

«Я очень рад, что смог попасть именно в это отделение, ведь оно имеет хирургический профиль работы, — добавил Евгений Кронштатов. — За время прохождения практики я познакомился с работой травматологического отделения: учувствовал в плановом обходе пациентов, работал с медицинской документацией, изучал рентгенограммы». По мнению студента, самыми интересными и запоминающимися стали дни, когда ему удавалось понаблюдать за операциями: открытыми и закрытыми репозициями, артроскопией, установкой спиц и многими другими.

Студентка 3-го курса Новелла Томасова проходит практику по месту работы. Уже семь лет она работает главной медсестрой в одной из псковских клиник. Девушка поделилась, что в ее обязанности входит заполнение медицинской документации, разработка графика, закупка медицинских принадлежностей, дезинфекция и стерилизация, работа с пациентами, а также введение инъекций и помощь врачу на приеме.

А вот студентка 5 курса Мехрангез Бахронова, которая трудится в Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии, рада погрузиться в работу амбулаторно-поликлинического звена, куда в первую очередь обращаются за помощью пациенты.

Добавим, в настоящее время на медфаке обучается более тысячи студентов. В 2024 году на направлении «Лечебное дело» выделено 83 бюджетных места, 40 — платных. В прошлом году проходной балл на это направление составил 192.