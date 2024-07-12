Общество

«Мамин парк» благоустроили в псковской деревне Тямша

Продолжается благоустройство общественных пространств в Псковском районе, направленное на создание комфортной среды для жителей. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

В настоящее время подрядчик - компания «Стройподряд» - завершил работы в «Мамином парке» в деревне Тямша. В парке обустроены пешеходные дорожки, сделано ограждение вокруг территории. Кроме того, установлены электроопоры с фонарями для освещения пространства.

«Заняли своё место на общественной территории скамейки для отдыха, детская площадка с игровыми элементами, качели для детей младшего и среднего возраста. К слову, парк посетили вместе с внуком: после тестирования новых элементов остался доволен», - рассказала Наталья Федорова.

Дальнейшим благоустройством парка, его озеленением, приведением в порядок прилегающей территории будет заниматься администрация волости совместно с ТОСами.

«С главой волости Александром Юхно обсудили дальнее развитие территории. Запланирован также посев газонной травы и посадка кустарников. Местные жители в ходе субботника высадили цветы. Важной составляющей этого проекта комплексного благоустройства является активное участие жителей. Вовлеченность людей позволяет не только достаточно быстро поменять внешний вид и функциональное наполнение пространства, но и положительным образом влияет на сохранность объекта», - добавила глава района.