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Общество

Покупатели в Псковской области отдают предпочтение планшетам из Китая

16.07.2024 17:58|ПсковКомментариев: 0

Цифровая экосистема МТС проанализировала рынок планшетов в Псковской области. За первое полугодие 2024 года продажи планшетов китайских брендов подскочили на 11% в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС. 

Фото: pressahotkey / freepik

Покупатели в Псковской области стали больше внимания обращать на китайские бренды: наибольшей популярностью на Псковщине с января по июнь 2024 года отличились бренды Prestigio и Huawei.

Для ценителей последнего в июле стала доступна одна из новинок — HUAWEI MatePad 11,5”S. Планшеты представлены в трёх цветах, оснащены собственным приложением для рисования GoPaint. Их оценят, в первую очередь, те, кто часто работает с большими текстами и изображениям, девайсы оснащены технологией PaperMatte, которая создает комфортные условия для глаз во время просмотра контента, чтения и рисования.

Теги: #мтс
Источник: Псковская Лента Новостей
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