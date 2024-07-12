Общество

Покупатели в Псковской области отдают предпочтение планшетам из Китая

Цифровая экосистема МТС проанализировала рынок планшетов в Псковской области. За первое полугодие 2024 года продажи планшетов китайских брендов подскочили на 11% в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС.

Фото: pressahotkey / freepik

Покупатели в Псковской области стали больше внимания обращать на китайские бренды: наибольшей популярностью на Псковщине с января по июнь 2024 года отличились бренды Prestigio и Huawei.

Для ценителей последнего в июле стала доступна одна из новинок — HUAWEI MatePad 11,5”S. Планшеты представлены в трёх цветах, оснащены собственным приложением для рисования GoPaint. Их оценят, в первую очередь, те, кто часто работает с большими текстами и изображениям, девайсы оснащены технологией PaperMatte, которая создает комфортные условия для глаз во время просмотра контента, чтения и рисования.