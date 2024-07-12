Границы 13 ТОСов одобрили на очередной сессии Псковской городской Думы

Границы 13 территориальных общественных самоуправлений установили в Пскове. Соответствующие решения поддержали депутаты на очередном заседании Псковской городской Думы 17 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Одобрены границы территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления: «Народная 41», «С Примостья», «Улица Шереметева, улица Балтийская», «Улица Освободителей», «Улица Фигнера», «На Звонницу», «Юбилейная 64», «Коммунальная 46», «улица Невская», «Друзья», «Георгиевский», «улица Ратная», «Юбилейная 62».
Напомним, дополнительный конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Пскове завершился в июне.