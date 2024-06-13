Итоги дополнительного конкурса проектов ТОС в Пскове подвел Борис Елкин

Дополнительный конкурс проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) в Пскове завершен. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
Комиссия определила еще восемь победителей:
«Таким образом, в этом году будет реализовано 22 проекта благоустройства на общую сумму 10 млн рублей. УГХ уже готовит документы для заключения контрактов. Поздравляю всех, кто получил возможность реализовать свои инициативы и сделать место жительства более комфортным и безопасным. Будем с нетерпением ждать новостей о завершении проектов!» - заключил глава города.