Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
по мотивам Пушкина
дело ФАПное
экзотика агротуризм
топ заведений для выпускников
ENERGY кешбэк-игра
Кабельный потенциал
где в Пскове получить права
выход есть профилактика суицида
баня «Гельдт» долгожданное открытие
Господин Рейтингомер
кадры решают всё
очаги культуры
ковать кадры пока горячо
михайловское 60 тысяч гостей
оксана филиппова интервью
 
 
 
ещё Общество 13.06.2024 10:550 Ампельные петуньи и дихондры в новых вазонах украсили Псков 13.06.2024 17:540 Восемь центнеров сливочного масла не пропустили через границу РФ в Псковской области 13.06.2024 17:460 Первая приемная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет» пройдет на базе Псковского политехнического колледжа 13.06.2024 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 июня 13.06.2024 17:450 Профсоюзы с начала апреля помогли расследовать четыре смерти псковичей на работе 13.06.2024 17:420 Около 200 тысяч рублей удалось собрать в рамках акции «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных»
 
 
 
Самое популярное 11.06.2024 09:230 Погиб псковский футболист Александр Злобин 06.06.2024 15:414 Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев 06.06.2024 17:419 Апокалипсис уже завтра 07.06.2024 13:542 Плавающий бассейн, кафе и спортплощадки: «Солдатский пляж» в Пскове готовят к открытию 11.06.2024 13:230 Шестерых погибших бойцов спецоперации похоронили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Итоги дополнительного конкурса проектов ТОС в Пскове подвел Борис Елкин

13.06.2024 16:49|ПсковКомментариев: 0

Дополнительный конкурс проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) в Пскове завершен. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Комиссия определила еще восемь победителей:

  • ТОС «Тиконд Ретро», Алехина, 8 - дополнительное обустройство детской площадки;
  • ТОС «Мирная 11А» - организация видеонаблюдения;
  • ТОС «Наш двор» Металлистов, 30а - замена почтовых ящиков;
  • ТОС «Наш двор» Металлистов, 32а - замена почтовых ящиков;
  • ТОС «Поземского, 66» - ограждение дворовой территории;
  • ТОС «Байкова, 7» - ремонт входных групп;
  • ТОС «Октябрьский, 30» - ремонт входных групп;
  • ТОС «Комфортный дом», Алехина, 28 - организация видеонаблюдения.

«Таким образом, в этом году будет реализовано 22 проекта благоустройства на общую сумму 10 млн рублей. УГХ уже готовит документы для заключения контрактов. Поздравляю всех, кто получил возможность реализовать свои инициативы и сделать место жительства более комфортным и безопасным. Будем с нетерпением ждать новостей о завершении проектов!» - заключил глава города.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
В опросе приняло участие 165 человек
13.06.2024, 18:000 Квартиру площадью 8 квадратных метров выставили на продажу в Петербурге 13.06.2024, 17:580 За кражу денег с банковского счета будут судить 18-летнего псковича 13.06.2024, 17:560 Обзор дорожных нововведений: Мотоциклам да, разворотам нет 13.06.2024, 17:540 Восемь центнеров сливочного масла не пропустили через границу РФ в Псковской области
13.06.2024, 17:530 День памяти Римского-Корсакова пройдет в его усадьбе 22 июня 13.06.2024, 17:460 Первая приемная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет» пройдет на базе Псковского политехнического колледжа 13.06.2024, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 июня 13.06.2024, 17:450 Профсоюзы с начала апреля помогли расследовать четыре смерти псковичей на работе
13.06.2024, 17:420 Около 200 тысяч рублей удалось собрать в рамках акции «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных» 13.06.2024, 17:400 Начались строительные работы для догазификации островской деревни Карпово  13.06.2024, 17:390 Более 2,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками 13.06.2024, 17:350 Двух иностранцев выдворят за пределы России за нахождение в Себежском районе без документов
13.06.2024, 17:310 Пригласительные на места в партере на хоровом фестивале в Пскове закончились 13.06.2024, 17:301 Экс-член псковского «Яблока» Жилинский** получил очередной штраф за непредоставление отчетов 13.06.2024, 17:271 Кто хочет стать абитуриентом? 13.06.2024, 17:150 Дорожки размечают на территории бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове
13.06.2024, 17:140 Почти тысячу книг передали жители Пскова для сельских библиотек 13.06.2024, 17:050 Лимонад, конкурсы и подарки: музыкально-спортивный фестиваль Viki Fest прошел в Пскове 13.06.2024, 17:000 Дачного вора задержали с поличным в Палкинском районе 13.06.2024, 17:000 Онлайн-брифинг об итогах проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области». ВИДЕО
13.06.2024, 16:540 Хиты Creep и Аmeno исполнят на хоровом фестивале в Псковском кремле 13.06.2024, 16:490 Итоги дополнительного конкурса проектов ТОС в Пскове подвел Борис Елкин 13.06.2024, 16:450 Свободолюбивую воровку в Великих Луках отправили за решётку 13.06.2024, 16:380 Конвенция о правовой помощи в отношениях Украины с государствами–участниками СНГ прекратила свое действие
13.06.2024, 16:250 Молодой человек в Невеле попался на краже мопеда и велосипеда 13.06.2024, 16:130 Статуэтки ручной работы получат обладатели приза «Мое открытие» на опен-эйре «Добрый рок» 13.06.2024, 16:070 400 экоуроков провели для школьников Псковской области за учебный год - Сергей Елизаров 13.06.2024, 16:030 Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 13 июля
13.06.2024, 15:540 Центробанк рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле 13.06.2024, 15:400 Землянику и «лисички-клопики» собирают в лесах Псковской области 13.06.2024, 15:270 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области» 13.06.2024, 15:220 «Величие пространства впечатляет»: сцену для хорового фестиваля поставили в Псковском кремле
13.06.2024, 15:180 Резервный период сдачи ЕГЭ начался в Псковской области 13.06.2024, 15:060 В России могут разрешить круизным туристам три дня находиться без виз 13.06.2024, 14:530 «Три мудреца»: Крах общественных институтов в России? ВИДЕО 13.06.2024, 14:520 Светофор на перекрёстке улиц Труда и Школьной в Пскове отключат 18 июня
13.06.2024, 14:360 18 серебряных слитков нашли псковские таможенники в багаже украинца 13.06.2024, 14:332 Гигантские слизни заполоняют Петербург. ФОТО 13.06.2024, 14:270 Жизнь за «игру в шашки»: стоит ли штрафовать водителей за опасную езду? 13.06.2024, 14:190 «Летопись воинской славы Псковской земли»: «Великолукские Сусанины» Матвей Кузьмин и Анастасия Дроздова. ВИДЕО
13.06.2024, 14:130 Знакомиться на Госуслугах готовы только 25% псковичей — опрос 13.06.2024, 13:570 Завершился капитальный ремонт зданий в лагере «Истоки» в Печорском районе 13.06.2024, 13:481 Бывший зампредседателя правительства России отдал мошенникам 13 млн рублей 13.06.2024, 13:370 Великолучанин украл деньги из обувной коробки знакомой и отправился под суд
13.06.2024, 13:325 Кровь на асфальте 13.06.2024, 13:250 Способ избежать переплат при оплате отдыха назвали псковичам 13.06.2024, 13:180 Жители области могут поддержать Псков в конкурсе на звание культурной столицы России 13.06.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Крах общественных институтов в России?
13.06.2024, 13:000 Секреты оптимизации расходов на электроэнергию раскроют псковскому бизнесу 13.06.2024, 12:580 Влюблённые в небо 13.06.2024, 12:490 Новый российский смартфон протестировали в лаборатории МегаФона 13.06.2024, 12:470 В производственный цех Пушкиногорского маслосырзавода требуются специалисты
13.06.2024, 12:380 Движение транспорта временно запретят у здания областного правительства в Пскове 13.06.2024, 12:380 Создавшим нарколабораторию в Порховском районе грозит пожизненное заключение 13.06.2024, 12:260 Итоги проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области» подведут в пресс-центре ПЛН 13.06.2024, 12:200 Обучение в ПсковГУ станет дороже на 4,5%
13.06.2024, 12:150 Санкции против Мосбиржи ускорят переход туротрасли на расчеты в нацвалютах - АТОР 13.06.2024, 12:120 Обнародованы предварительные результаты трех спортивных полетов аэронавтов в Великих Луках 13.06.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 13.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 июня
13.06.2024, 11:550 Несостоявшийся резидент «Моглино» заплатит в бюджет области 5 млн рублей 13.06.2024, 11:470 Артиллерийский снаряд нашли в палкинской деревне Елизаветино 13.06.2024, 11:440 «Три мудреца»: Крах общественных институтов в России? 13.06.2024, 11:430 Награды Собрания вручил медикам Игорь Дитрих накануне профессионального праздника
13.06.2024, 11:360 Жителя Порховского района лишили свободы за попытку убить знакомого двумя ножами 13.06.2024, 11:320 «Зверьё моё»: О помощи онкобольным животным. ВИДЕО 13.06.2024, 11:300 До +23 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 14 июня 13.06.2024, 11:180 «Летопись воинской славы Псковской земли»: «Великолукские Сусанины» Матвей Кузьмин и Анастасия Дроздова
13.06.2024, 11:040 Телеведущую Татьяну Лазареву* в России объявили в розыск 13.06.2024, 10:550 Ампельные петуньи и дихондры в новых вазонах украсили Псков 13.06.2024, 10:480 Великолучанин покинул исправительный центр ради свидания с девушкой и лишился свободы 13.06.2024, 10:310 Российский рынок акций открылся падением ведущих индексов
13.06.2024, 10:240 Псковичи стали призерами на чемпионате и Кубке России по таврелям 13.06.2024, 10:080 Фотофакт: «Арт-объект» под висячим мостом в Любятово 13.06.2024, 10:001 «Метражи»: Как завершение госпрограммы по льготной ипотеке отразится на рынке недвижимости? 13.06.2024, 09:510 Chevrolet Lanos вспыхнул у трассы «Псков» после весеннего ДТП
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru