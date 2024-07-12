Общество

6 из 10 студентов псковских вузов имеют опыт подработки во время учебы — опрос

В Пскове 62% опрошенных студентов вузов имеют опыт подработки или стажировки по специальности во время учебы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры.

Чаще подрабатывают и стажируются по профилю будущие педагоги, врачи, фармацевты, IT-шники, инженеры и научные работники.

Среди студентов вузов накопления имеют 48% опрошенных (чаще юноши, чем девушки). Однако надо понимать, что это совсем небольшие суммы: 38% опрошенных считают сбережениями суммы от 10 до 30 тысяч рублей, 29% - от 30 до 50 тысяч.

При этом каждый третий студент вуза принимает участие во внеучебной деятельности альма-матер. Чаще всего юноши и девушки состоят в студенческих объединениях разной тематики, участвуют в спортивных соревнованиях и волонтерской деятельности, принимают участие в концертах и мастер-классах, курируют первокурсников.

Топ-5 направлений подготовки, где студенты чаще всего имеют опыт работы/подработки или стажировки по специальности либо в смежной сфере:

Педагогика

Здравоохранение, медицина, фармацевтика

Информационные технологии

Инженерные специальности в производстве и строительстве

Фундаментальная и прикладная наука

Топ-5 направлений внеучебной деятельности вузов, в которых чаще всего принимают участие их студенты:

Студенческие объединения различной тематики

Спортивные соревнования

Волонтерская деятельность

Концерты, мастер-классы

Наставничество, кураторство первокурсников, работа в приемных комиссиях.

Совместное исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры и проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» приурочено к старту второго этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» по теме: «Первые деньги: как заработать и управлять».

В опросе приняли участие студенты вузов из Пскова.