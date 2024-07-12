Общество

Большинство псковичей содержат рабочий стол в идеальном порядке — опрос

2 из 3 горожан в Пскове предпочитают держать свое рабочее место в идеальном порядке, каждому четвертому по душе творческий беспорядок. К такому выводу пришли специалисты сервиса Superjob.ru по результату опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Большинство псковичей (65%) являются сторонниками идеального порядка на рабочем столе. 24% опрошенных хорошо работается в беспорядке. Причем среди мужчин чуть больше сторонников небольшого хаоса, чем среди женщин.

Хаос на столах не мешает зарабатывать. У горожан с доходом от 100 тысяч рублей творческий беспорядок на рабочем месте встречается чаще, чем у граждан с доходом менее 50 тысяч рублей (33% против 17% соответственно).