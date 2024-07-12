Общество

Почти две тысячи псковичей получают пособие по уходу за нетрудоспособными гражданами

Отделение Социального фонда России по Псковской области установило в 2024 году ежемесячную компенсационную выплату 1 904 неработающим гражданам, которые ухаживают за нетрудоспособными: достигшими возраста 80 лет, по заключению врача нуждающимся в посторонней помощи, людям с инвалидностью I группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения фонда.

«Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Её получает нетрудоспособный гражданин, за которым осуществляется уход, вместе с назначенной ему пенсией. Компенсацию он вправе потратить по своему усмотрению. А лицу, осуществляющему уход, этот период засчитывается в страховой стаж в виде индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в количестве 1,8 балла за каждый год ухода. Это позволяет ему формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии. Кроме того, ухаживать можно сразу за несколькими нетрудоспособными гражданами независимо от факта совместного проживания и степени родства. В этом случае компенсационная выплата назначается за каждого из них», — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Для оформления ухода за нетрудоспособным гражданином необходимо заявление от лица, которое будет вести уход, и согласие самого нетрудоспособного.

Подать заявление можно онлайн на портале Госуслуг, а также при личном посещении клиентской службы регионального отделения СФР или офиса МФЦ. Компенсация будет назначена с месяца обращения.

Ухаживать за инвалидами и пожилыми людьми официально могут трудоспособные граждане с 14-летнего возраста при условии, если они:

не выполняют оплачиваемую работу;

не получают какую-либо пенсию, в том числе по линии другого ведомства;

не получают пособие по безработице;

являются «самозанятыми», но при этом не вступили в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с региональным отделением СФР.

В случае выхода на работу, назначения пенсии, пособия по безработице гражданин должен самостоятельно в течение пяти дней известить об этом в отделение СФР по Псковской области. Выплата по уходу будет прекращена.