Почти две тысячи псковичей получают пособие по уходу за нетрудоспособными гражданами

Отделение Социального фонда России по Псковской области установило в 2024 году ежемесячную компенсационную выплату 1 904 неработающим гражданам, которые ухаживают за нетрудоспособными: достигшими возраста 80 лет, по заключению врача нуждающимся в посторонней помощи, людям с инвалидностью I группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения фонда.
Для оформления ухода за нетрудоспособным гражданином необходимо заявление от лица, которое будет вести уход, и согласие самого нетрудоспособного.
Подать заявление можно онлайн на портале Госуслуг, а также при личном посещении клиентской службы регионального отделения СФР или офиса МФЦ. Компенсация будет назначена с месяца обращения.
Ухаживать за инвалидами и пожилыми людьми официально могут трудоспособные граждане с 14-летнего возраста при условии, если они:
В случае выхода на работу, назначения пенсии, пособия по безработице гражданин должен самостоятельно в течение пяти дней известить об этом в отделение СФР по Псковской области. Выплата по уходу будет прекращена.