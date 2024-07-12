Общество

Ремонт 17 ФАПов планируют в Псковской области

В Псковской области продолжаются капремонты объектов здравоохранения по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Уже завершён ремонт в поликлинике в Острове. До конца года закончим ремонт поликлиники в Гдове, стационара в Острове, детской консультации в Пушкинских горах, стационаре в Локне. Также откроется дневной стационар в корпусе Б Псковской городской поликлиники», - рассказал губернатор.

Продолжаются ремонтные работы в Псковской детской городской поликлинике (на Петровской 49), взрослом отделении Псковской стоматологической поликлиники, поликлинике Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы. Полностью ремонтные работы будут закончены в 2024-2025 годах. Кроме этого, в 8 районах области проводится капитальный ремонт 17 ФАПов.