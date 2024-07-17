Общество

Скончалась художница Геля Писарева, чьи картины есть в Псковском музее

На 92-ом году жизни 16 июля скончалась художница и скульптор Галина Писарева, в народе известная как Геля Писарева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Работы художницы входят в собрания крупнейших музеев страны, таких как Государственный Русский музей, Музей современного искусства в Москве, Третьяковская галерея, Музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге.

Геля Писарева родилась в Ленинграде в 1933 году, но ее бабушка по материнской линии происходила из российской глубинки и жила в Пскове. В свой дом, стоявший неподалеку от Гремячей башни, Геля приезжала не раз. Работы художницы - как скульптурные, так и живописные - проникнуты глубинным пониманием русской старины, рассказали в музее.

Фото: страница Гели Писаревой «ВКонтакте»

«Главными героями творчества Гели Писаревой были простые русские женщины. Она отражала красоту, силу и утонченность в повседневных образах. Стирка белья, забота о детях, работа в поле, уборка в доме. В безликих фигурах чувствуется неразрывная связь с природой, от них исходит непередаваемое ощущение материнского тепла. В привычных и, казалось бы, незаметных каждодневных трудах и заботах изображена лирика деревенской жизни», - отметили в учреждении.

Творчество Гели Писаревой занимает совершенно особое место в современном искусстве. Благодаря мощному фундаменту академического образования, неустанному каждодневному творческому поиску, редкостной генной памяти и особым свойствам своей души она стала своего рода проводником между нашим временем и той «Атлантидой» русской старины, которую мы утратили навсегда, заметили в музее и добавили, что ее творчество – уникальный пример соединения традиции и авангарда, врастания профессионального мастерства высочайшего класса в народное искусство.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Творчество художницы представлено и в коллекции Псковского музея – четыре произведения Писаревой можно увидеть в постоянной экспозиции Картинной галереи.