Полицейские приняли участие во всероссийском форуме «Истоки» в Печорах

Полицейские и представители общественности обсудили с участниками молодежного историко-культурного форума «Истоки» проекта Росмолодёжь вопросы профилактики экстремизма и деструктивные проявления в молодежной среде на базе паломнического центра «Дом паломника» в городе Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Большое событие всероссийского уровня объединило волонтёров, студентов педагогических направлений и молодых педагогов, реставраторов и историков, медиаспециалистов, молодые семьи с детьми и активистов детских движений.
Сейчас на проекте проходит завершающая смена «Семейное волонтерство: передача культурного наследия из поколения в поколение». Её участники – почти 150 детей и родителей из 29 регионов страны.
Заместитель начальника центра по противодействию экстремизму управления МВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Шишкин разъяснил собравшимся опасность экстремизма, рассказал о формах его проявления, предупредил об ответственности, которую несет каждый гражданин за участие в противоправных деяниях. В частности, речь шла о различных видах деструктивных групп в социальных сетях, оказывающих негативное влияние на молодое поколение.
Особое внимание спикеры уделили вопросу ответственности, предусмотренной законодательством страны за распространение в Интернете информации, направленной на разжигание расовой ненависти или межнациональной вражды, унижение человеческого достоинства. Всю серьезность последствий должны осознавать и те люди, которые оставляют в социальных сетях комментарии, в той или иной мере оправдывающие действия экстремистов, террористов и их пособников.
В завершение встречи Андрей Афанасьев и Александр Шишкин пожелали юношам и девушкам успешно постигать науки, стремиться повышать свой интеллектуальный уровень, чтобы уметь объективно оценивать любую поступающую информацию, в том числе и на просторах Интернета, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
«Истоки – это наше наследие, которое мы должны беречь и передавать следующим поколениям!», – подчеркнули организаторы форума.