Общество

Полицейские приняли участие во всероссийском форуме «Истоки» в Печорах

Полицейские и представители общественности обсудили с участниками молодежного историко-культурного форума «Истоки» проекта Росмолодёжь вопросы профилактики экстремизма и деструктивные проявления в молодежной среде на базе паломнического центра «Дом паломника» в городе Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Большое событие всероссийского уровня объединило волонтёров, студентов педагогических направлений и молодых педагогов, реставраторов и историков, медиаспециалистов, молодые семьи с детьми и активистов детских движений.

Сейчас на проекте проходит завершающая смена «Семейное волонтерство: передача культурного наследия из поколения в поколение». Её участники – почти 150 детей и родителей из 29 регионов страны.

«Мы уверены – главная семейная ценность: здоровье и благополучие ребенка! Мы стремимся еще раз напомнить родителям, что стоит пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образ жизни, информировать молодежь об опасности экстремистских проявлений», – обратился к участникам «Истоков» заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев.

Заместитель начальника центра по противодействию экстремизму управления МВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Шишкин разъяснил собравшимся опасность экстремизма, рассказал о формах его проявления, предупредил об ответственности, которую несет каждый гражданин за участие в противоправных деяниях. В частности, речь шла о различных видах деструктивных групп в социальных сетях, оказывающих негативное влияние на молодое поколение.

Особое внимание спикеры уделили вопросу ответственности, предусмотренной законодательством страны за распространение в Интернете информации, направленной на разжигание расовой ненависти или межнациональной вражды, унижение человеческого достоинства. Всю серьезность последствий должны осознавать и те люди, которые оставляют в социальных сетях комментарии, в той или иной мере оправдывающие действия экстремистов, террористов и их пособников.

В завершение встречи Андрей Афанасьев и Александр Шишкин пожелали юношам и девушкам успешно постигать науки, стремиться повышать свой интеллектуальный уровень, чтобы уметь объективно оценивать любую поступающую информацию, в том числе и на просторах Интернета, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

«Истоки – это наше наследие, которое мы должны беречь и передавать следующим поколениям!», – подчеркнули организаторы форума.