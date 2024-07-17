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Общество

Вакансии инженеров и маркетолога открыты на заводе «Титан-Полимер»

19.07.2024 14:33|Псков

Завод «Титан-Полимер» приглашает в свою команду. Актуальные вакансии на сегодняшний день Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе завода. 

На предприятие требуются:

  •  заместитель генерального директора по качеству;
  •  начальник сметно-договорного отдела;
  •  заместитель главного энергетика;
  •  инженер по КИПиА;
  •  инженер-сметчик;
  •  ведущий инженер-сметчик;
  •  инженер-технолог;
  •  секретарь-референт;
  •  бухгалтер;
  •  специалист по ГО и ЧС;
  •  инженер по охране окружающей среды;
  •  специалист системы менеджмента качества;
  •  специалист по подбору персонала;
  •  маркетолог (аналитик);
  •  делопроизводитель;
  •  юрисконсульт;
  •  лаборант;
  •  дворник.

ООО «Титан-Полимер» гарантирует:

  • трудоустройство согласно ТК РФ, все социальные гарантии; 
  • стабильную и конкурентную на рынке труда «белую» заработную плату, выплаты осуществляются 2 раза в месяц;
  • возможность профессионального развития, обучения за счет работодателя и карьерного роста;
  • комфортные и безопасные условия труда;
  • доставку до места работы транспортом предприятия.

Дополнительная информация по телефонам: 222-098, добавочные 2333, 2336, 2581, 2551 или +7 (911) 880-11-58; +7 (911) 380-19-72.

Быть в курсе актуальных вакансий на заводе можно по QR-коду в карточке поста или по ссылке.

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ-пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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