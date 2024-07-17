Общество

Вакансии инженеров и маркетолога открыты на заводе «Титан-Полимер»

Завод «Титан-Полимер» приглашает в свою команду. Актуальные вакансии на сегодняшний день Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе завода.

На предприятие требуются:

заместитель генерального директора по качеству;

начальник сметно-договорного отдела;

заместитель главного энергетика;

инженер по КИПиА;

инженер-сметчик;

ведущий инженер-сметчик;

инженер-технолог;

секретарь-референт;

бухгалтер;

специалист по ГО и ЧС;

инженер по охране окружающей среды;

специалист системы менеджмента качества;

специалист по подбору персонала;

маркетолог (аналитик);

делопроизводитель;

юрисконсульт;

лаборант;

дворник.

ООО «Титан-Полимер» гарантирует:

трудоустройство согласно ТК РФ, все социальные гарантии;

стабильную и конкурентную на рынке труда «белую» заработную плату, выплаты осуществляются 2 раза в месяц;

возможность профессионального развития, обучения за счет работодателя и карьерного роста;

комфортные и безопасные условия труда;

доставку до места работы транспортом предприятия.

Дополнительная информация по телефонам: 222-098, добавочные 2333, 2336, 2581, 2551 или +7 (911) 880-11-58; +7 (911) 380-19-72.

Быть в курсе актуальных вакансий на заводе можно по QR-коду в карточке поста или по ссылке.

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ-пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.