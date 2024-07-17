Вакансии инженеров и маркетолога открыты на заводе «Титан-Полимер»

Завод «Титан-Полимер» приглашает в свою команду. Актуальные вакансии на сегодняшний день Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе завода.
На предприятие требуются:
- заместитель генерального директора по качеству;
- начальник сметно-договорного отдела;
- заместитель главного энергетика;
- инженер по КИПиА;
- инженер-сметчик;
- ведущий инженер-сметчик;
- инженер-технолог;
- секретарь-референт;
- бухгалтер;
- специалист по ГО и ЧС;
- инженер по охране окружающей среды;
- специалист системы менеджмента качества;
- специалист по подбору персонала;
- маркетолог (аналитик);
- делопроизводитель;
- юрисконсульт;
- лаборант;
- дворник.
ООО «Титан-Полимер» гарантирует:
- трудоустройство согласно ТК РФ, все социальные гарантии;
- стабильную и конкурентную на рынке труда «белую» заработную плату, выплаты осуществляются 2 раза в месяц;
- возможность профессионального развития, обучения за счет работодателя и карьерного роста;
- комфортные и безопасные условия труда;
- доставку до места работы транспортом предприятия.
Дополнительная информация по телефонам: 222-098, добавочные 2333, 2336, 2581, 2551 или +7 (911) 880-11-58; +7 (911) 380-19-72.
Быть в курсе актуальных вакансий на заводе можно по QR-коду в карточке поста или по ссылке.
Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ-пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.