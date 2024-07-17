Общество

Полицейский в Пскове помог пропавшему йоркширскому терьеру вернуться домой

Участковый уполномоченный полиции в Пскове нашел пропавшего йоркширского терьера и вернул его владельцам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото из соцсетей

Жительница областного центра поблагодарила в социальных сетях участкового уполномоченного полиции отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову лейтенанта полиции Георгия Васильева, который в кратчайшие сроки сумел найти ее пропавшую собаку.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Как оказалось, йоркширский терьер по кличке Ярик исчез 13 июля во время прогулки в районе Завеличья. Объявление о его пропаже было размещено в социальных сетях. Расстроенные горожане обратились за помощью в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД. Получив сообщение о произошедшем, участковый уполномоченный Георгий Васильев незамедлительно принял необходимые меры для поиска домашнего питомца. И в кратчайшие сроки сумел найти четвероногого «путешественника», которого доставил 16 июля по месту жительства.

«Мы очень счастливы, что любимец снова в семье. Всем большое спасибо!» - написала в соцсетях хозяйка йоркширского терьера.