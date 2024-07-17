Общество

Юристы уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник сотрудники юридических служб уголовно-исполнительной системы отмечают 19 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Историческим обоснованием празднования этой даты стало утверждение 19 июля 1946 года приказом МВД СССР «Положения о юридической части». Новое подразделение стало контролировать законность деятельности, в том числе в УИС МВД СССР. В 1974 году в милицейском ведомстве создали отдельную службу, курирующую исполнение законов в исправительно-трудовых колониях, а также консультирование сотрудников пенитенциарной службы по правовым вопросам.

В этом году юридическая служба УИС отмечает 78-ю годовщину со дня образования. С течением времени произошло ее поэтапное развитие и становление. На сегодняшний день основные функции подразделения - юридическое обеспечение и защита интересов УИС, укрепление законности и правопорядка, правовая экспертиза подготавливаемых документов и повышение юридической культуры сотрудников ведомства», - рассказали в УФСИН.

Отмечается, что в УФСИН России по Псковской области эти задачи эффективно выполняет коллектив квалифицированных сотрудников под руководством помощника начальника управления по правовой работе - начальника юридической службы УФСИН Татьяны Васильевой. Основными качествами представителей юридической службы является компетентность, постоянное самообразование и самосовершенствование, глубокие профессиональные знания.

«Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области отмечает большую ответственность и значимость работы правовых подразделений, поздравляет сотрудников и ветеранов юридических служб с профессиональным праздником, желает крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений в деле служения на благо уголовно-исполнительной системы», - добавили в ведомстве.