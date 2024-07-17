Общество

В Псковской области более тысячи саженцев деревьев запретили к ввозу в страну

В Псковской области более 1 тысячу саженцев хвойных и декоративных деревьев запретили к ввозу в страну. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фотографии: freepik

На российско-эстонском участке границе РФ в пункте пропуска Куничина Гора в Печорском округе госинспектор управления Россельхознадзора запретил ввоз 1 331 саженца хвойных пород для открытого грунта и декоративных деревьев лиственных пород, выращенных в Польше.

Подкарантинная продукция следовала из Литвы в Республику Киргизия.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что на маркировочных этикетках саженцев отсутствует информация о месте и (или) участке производства, а также на части перевозимой продукции и вовсе отсутствует маркировка. Таким образом, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра, заключили в ведомстве.

Ввоз саженцев на территорию Евразийский экономический союз (ЕАЭС) запрещен.