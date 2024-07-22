Общество

Мурашко рассказал о внедрении новой технологии диспансеризации детей

После успешного тестирования на территории новых регионов России технологии профосмотров и диспансеризации детей на местах — школах и дошкольных учреждениях, этот опыт планируется распространить по всей стране, рассказал 23 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Хабаровский край.

«Планируем еще рассмотреть режим работы профилактических осмотров и диспансеризации детей в режиме выезда в школьные и дошкольные учреждения. Мы апробировали эту методику в новых субъектах по поручению президента, когда осматривали всех детей, и хочу сказать, что технология отлично себя показала. Быстрое обследование за день, чего и хотят мамы и дети. <...> Мы хотим такую же технологию внедрять во всех субъектах РФ», — сказал он во время визита в новый инфекционный корпус в Детской краевой клинической больнице в Хабаровске.

Мурашко добавил, что к реализации новой технологии привлечены высокоэффективные автомобили, укомплектованные медоборудованием и медицинской мебелью для разворачивания внутри организации с использованием информационных систем для передачи данных ребенка в поликлиническое подразделение. По его оценкам, такое оперативное и удобное обследование оценят и дети, и родители, пишут «Известия».

Кроме того, министр здравоохранения в ходе рабочего визита посетил ведущие медорганизации Хабаровска, в том числе Клинико-диагностический центр. Мурашко отметил успешную реализацию программы по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

За последние два года в клинике появились компьютерный томограф, маммограф, рентген, видеоколоноскопы и другое современное оборудование. За год отремонтировано порядка 10 кабинетов узких специалистов, открыта школа для пациентов с сахарным диабетом, кабинет доабортного консультирования. Кроме того, глава ведомства побывал в палатном корпусе противотуберкулезного диспансера, сообщили в региональном Минздраве.