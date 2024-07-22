Общество

Подрядчик закончит работы на новом пешеходном мосту в Пскове в августе

Подрядчик закончит работы на новом пешеходном мосту в Пскове к концу августа. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По пешеходному мосту работы ведутся. Недавно посещал данный объект. Подрядчик планирует к середине-концу августа полностью уйти с объекта. Сам мост уже установлен. Мост готов, его докрашивают. Никаких предпосылок к срыву работ не вижу. Это замечательно, что так быстро получается строить», – сказал Борис Елкин.

В данный момент подрядчик осуществляет работы по покраске, установке перильного ограждения и благоустройству территории вокруг моста.