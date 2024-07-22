Общество

Панорамный вид открывается из кабинок нового колеса обозрения в Пскове. ФОТО

Панорамный вид на Псков откроется посетителям нового парка аттракционов «Волшебная гора» с колеса обозрения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках пресс-тура 23 июля инвестор парка Александр Терентьев провел для журналистов «Гражданской прессы» экскурсию по «Волшебной горе». Корреспонденты узнали о ходе работ и планах по дальнейшему оснащению парка, а также смогли опробовать «Автодром» и колесо обозрения.

«Высота колеса составляет 50 метров. Здесь 24 кабинки и 144 посадочных места», - рассказал об аттракционе Александр Терентьев.

Напомним, парк аттракционов «Волшебная гора» откроется в это воскресенье, 28 июля. Подробный материал с пресс-тура выйдет на сайте Псковской Ленты Новостей.