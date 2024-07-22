Общество

Судебные приставы приняли присягу в палатах Постникова в Пскове

Торжественная церемония принятия присяги судебными приставами-исполнителями и судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов состоялась в палатах Постникова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В ходе торжественной церемонии каждый судебный пристав, вступающий в должность и прошедший испытательный срок, дал клятвенное обещание соблюдать Конституцию Российской Федерации, честно и добросовестно исполнять должностные обязанности и защищать права граждан.

«Избрав профессию судебного пристава, вы возлагаете на себя ответственные обязанности представителя государственной власти по обеспечению деятельности судебной системы. Именно от вас во многом зависит вера граждан в силу закона и авторитет государства», - отметил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые высокие результаты по различным направлениям деятельности сотрудники структурных подразделений отметили ведомственными наградами. А также 30 сотрудникам вручили очередные специальные звания.