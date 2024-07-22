Общество

Основные причины отказа от отклика на вакансию в Пскове перечислили аналитики

В топе причин отказа от отклика на вакансию в Пскове — отсутствие ясности в вопросах оплаты труда. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

Фото: freepik

Наиболее критичным для экономически активных псковичей оказалось отсутствие конкретики по зарплате: 15% опрошенных указали, что не стали бы откликаться на вакансии с зарплатой по договоренности, для 11% не приемлемо отсутствие оклада, оплата по KPI и обещания безграничного дохода («Потолка нет»; «Заработок зависит только от вас!»), 10% не доверяют работодателям, которые указали слишком высокую зарплату.

Также настораживают в тексте вакансий слова и фразы, которые могут сулить большую рабочую нагрузку, а именно: «ненормированный график» и «переработки» (8%), слишком широкий список обязанностей (еще 7%) и «многозадачность» (4%).

Отталкивают грамматические ошибки, фразы о трудоустройстве по договору ГПХ или требования оформления статуса самозанятого для выполнения работ, подразумевающих постоянную занятость.

«Красные флаги», безусловно, вещь индивидуальная: кого-то может оттолкнуть наличие испытательного срока, ставшие уже речевыми клише фразы типа «стрессоустойчивость», «чай с печеньками», «молодой коллектив», «адекватное руководство», «мы одна семья», «неформальная атмосфера», «нужен универсальный специалист», «всему научим».