Общество

Разыскиваются родственники погибшего сразу после захвата Пскова красноармейца

На открытии выставки «Железная поступь стальных полков» 23 июля в Псковском музее-заповеднике сообщили о найденном медальоне погибшего бойца. Капас Курманов - красноармеец, погибший в 25 лет, его родственников просят откликнуться, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы обрели одно из тех имен, которое мы не имеем права забыть. Поисковый отряд "След Пантеры" передал в Псковский музей солдатский медальон невероятно плохой сохранности. Но наши реставраторы сумели прочитать имя — Курманов Капас. Боец родом из Казахстана. Он погиб сразу после захвата Пскова, 17 июля 1941 года, около деревни Городище Плюсского района. Ему было 25 лет», - сообщила заместитель генерального директора по научной работе Псковского музея-заповедника Эльвира Королева.

До недавнего времени считалось, что красноармеец покоится в братской могиле в деревне Городище Плюсского района. Совместно с поисковым отрядом Псковский музей-заповедник ищет родственников, чтобы останки погибшего вернули на родину.

Выставка «Железная поступь стальных полков», посвященная 80-летию освобождения Пскова от фашистских захватчиков и 1121-летию первого упоминания Пскова в летописях, открылась в Псковском музее-заповеднике 23 июля.