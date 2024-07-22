Сотрудников псковских предприятий наградили в городской Думе

Награждение сотрудников псковских предприятий прошло в Псковской городской Думе сегодня, 24 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей
«Каждый из нас, живя в этом городе, не только проживает, но и занимается тем делом, которое назначено ему судьбой. Каждый по своему укрепляет возможности нашего города, параллельно занимаясь и своими делами: вы воспитываете детей, отдаете им внимание и заботу, чтобы воспитать их нормальными людьми. Это непростой труд» - сказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.
В связи с празднованием Дня города за добросовестный труд и достижения, направленные на экономическое и социальное развитие города Пскова, принято решение поощрить благодарственным письмом председателя Псковской городской Думы:
- мастера участка основного производства ОАО «Псковский городской молочный завод» Елену Иванову;
- маслодела ОАО «Псковский городской молочный завод» Елену Иванову;
- заведующую отделом лабораторной диагностики ГБУЗ Псковской области «Станция переливания крови Псковской области» Нину Канчикову;
- старшую операционную медицинскую сестру операционного блока с трансфузиологическим кабинетом ГБУЗ Псковской области «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Елену Кузьмину;
- швею-резерв цеха №3 ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Нину Николаеву;
- сменного мастера хлебобулочного производства (участок по производству мелкоштучных изделий) АО «Псковски хлебокомбинат» Андрея Виноградова;
- оператора линии в производстве пищевой продукции хлебобулочного производства (участок по производству формовых хлебов) АО «Псковский хлебокомбинат» Игоря Ракитина;
- учителя химии МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» Елену Тасалову;
- музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №26 «Ласточка» Марину Гаврилову;
- педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр образования «Наставник» Юлию Сачук;
- кондуктора службы сбора доходов ГППО «Псковпассажиравтотранс» Наталью Леонтьеву;
- слесаря по ремонту автомобилей специализированного цеха ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрия Веселова;
- оператора роторной линии 5 разряда участка производства обуви из ПВХ и ЭВА материалов ООО «Псков-Полимер» Сергея Логвинова;
- регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда сборочного цеха электроники №5 ПАО «Автоэлектроарматура имени П. П. Мельникова» Елену Дмитриеву;
- диспетчера автовокзала «Псков» ГППО «Псковавтотранс» Наталью Кузнецову;
- живописца ПК «Завод «Псковский гончар» Елену Юпатову.
- старшего помощника начальника (по АСУ) отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) Светлану Бондареву;
- старшего помощника начальника (по профессиональному психологическому отбору) отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) Алину Еремееву;
- медицинскую сестру Центра военно-врачебной экспертизы Валентину Груздеву.