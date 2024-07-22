Общество

Сотрудников псковских предприятий наградили в городской Думе

Награждение сотрудников псковских предприятий прошло в Псковской городской Думе сегодня, 24 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей

«Каждый из нас, живя в этом городе, не только проживает, но и занимается тем делом, которое назначено ему судьбой. Каждый по своему укрепляет возможности нашего города, параллельно занимаясь и своими делами: вы воспитываете детей, отдаете им внимание и заботу, чтобы воспитать их нормальными людьми. Это непростой труд» - сказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

В связи с празднованием Дня города за добросовестный труд и достижения, направленные на экономическое и социальное развитие города Пскова, принято решение поощрить благодарственным письмом председателя Псковской городской Думы:

мастера участка основного производства ОАО «Псковский городской молочный завод» Елену Иванову;

маслодела ОАО «Псковский городской молочный завод» Елену Иванову;

заведующую отделом лабораторной диагностики ГБУЗ Псковской области «Станция переливания крови Псковской области» Нину Канчикову;

старшую операционную медицинскую сестру операционного блока с трансфузиологическим кабинетом ГБУЗ Псковской области «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Елену Кузьмину;

швею-резерв цеха №3 ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Нину Николаеву;

сменного мастера хлебобулочного производства (участок по производству мелкоштучных изделий) АО «Псковски хлебокомбинат» Андрея Виноградова;

оператора линии в производстве пищевой продукции хлебобулочного производства (участок по производству формовых хлебов) АО «Псковский хлебокомбинат» Игоря Ракитина;

учителя химии МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» Елену Тасалову;

музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №26 «Ласточка» Марину Гаврилову;

педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр образования «Наставник» Юлию Сачук;

кондуктора службы сбора доходов ГППО «Псковпассажиравтотранс» Наталью Леонтьеву;

слесаря по ремонту автомобилей специализированного цеха ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрия Веселова;

оператора роторной линии 5 разряда участка производства обуви из ПВХ и ЭВА материалов ООО «Псков-Полимер» Сергея Логвинова;