Общество

Новый волонтерский проект «Кислород» стартовал в Псковской области

Проект «Добро-лаборатория "Кислород"» стартовал в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодёжной политике Псковской области, он рассчитан на молодёжь из всех районов региона.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политики Псковской области

Старт проекту дала ознакомительная встреча, которая прошла в Доме молодёжи в Пскове. Приехали ребята из 10 муниципалитетов области. Они подробнее узнали о проекте, о направлениях добровольческой деятельности, которые планируется развивать в ходе реализации проекта, а также о работе Дома молодёжи. К участникам обратился и. о. председателя комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев. «Дом молодёжи - это уникальная площадка для любых ваших мероприятий, которые можно проводить здесь абсолютно бесплатно. Завершается ремонт на верхних этажах, и совсем скоро эта точка притяжения станет такой, какой молодёжь ждала её всё это время! Двери Дома молодёжи всегда открыты для любых ваших идей!» - сказал Дмитрий Яковлев.

Автор многих проектов, реализованных в Псковской области, Олеся Назарова рассказала о социальном добровольчестве. Создатель проекта «Экомышление», представитель федеральной дирекции всероссийского экологического движения «Экосистема» Сергей Елизаров поделился своими знаниями об эковолонтерстве. Руководитель регионального отделения «Волонтёров Победы» Екатерина Родина поговорила с молодёжью о патриотическом волонтёрстве, а волонтёров культуры представила Александра Тихонова – руководитель регионального отделения. Про волонтёрство в сфере ЗОЖ рассказал Михаил Васильев, член правления общероссийской организации «Общее дело».

Среди гостей были и активисты регионального отделения общероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Они презентовали добровольческий проект «БлагоТвори».

Теперь ребятам предстоит работа в командах, в ходе которой они смогут сгенерировать идеи различных добровольческих мероприятий, которые они хотели бы реализовать в своих муниципалитетах. До конца 2024 года лучшие мероприятия будут реализованы в рамках проекта «Добро-лаборатория "Кислород"».

Проект «Добро-лаборатория "Кислород"» - победитель всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2023 года.