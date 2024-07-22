Общество

Росгвардейцы будут обеспечивать общественную безопасность в Дни города Пскова

Росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий в честь Дня города Пскова 27 и 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Патрулирование будут проводить сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области, личный состав подразделений вневедомственной охраны и полиция. Маршруты нарядов вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения праздничных мероприятий для немедленного реагирования.

Региональное управление Росгвардии напоминает, что носить гражданское оружие при проведении массовых мероприятий и находиться с оружием в развлекательных организациях запрещено.