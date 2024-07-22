Общество

Объявлены финалисты псковской «Битвы талантов»

Финальные кастинги «Битвы талантов» прошли в Пскове, после чего организаторы озвучили итоговый список финалистов, которые выйдут на сцену гала-шоу проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Категория «Танец»:

Команда Fresh kids;

Команда Crazy fresh;

Команда КРОХИ (Dance home FRESH);

Команда Kinder (Dance home FRESH);

Команда Fresh kids (Dance home FRESH);

Dance Home fresh;

Electro Dance Family;

Belly Dance Family;

Dancehall Dance Family;

Георг Семенов - соло;

Мозаика - Сделай свой мир;

Мозаика - Slave to rhythm;

Лиса - соло;

Студия танца «Жемчужина востока»;

Хороводов Александр и Фалько Софья;

Команда «Хоть отбавляй!».

Категория «Вокал»:

Милана Егорова;

Леонардо Хенер Мендоза;

Алена Исакова;

Дуэт «Иван да дарья»;

Елена Максименкова;

Вокальный ансамбль родник;

Лика Прокофьева;

Лев Прудникович;

Группа «Клевые детки»;

Поющие Васильки – поющая семья;

Александр Дмитриев;

Константин Бауров.

Категория «Спорт»:

Акродэнс;

Анастасия Захарова;

Александра Григорьева;

Алина Румянцева;

Александра Фёдорова;

Валерия Тимофеева;

Алиса Андреева;

ВикиДжамп.

Категория «Стихи»

Ольга Сушилина;

Василий Додин.

«В официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте" идет зрительское голосование, в результате которого будут "спасены" еще два участника — они также выступят на финальном гала-шоу 7-го сезона "Битвы талантов"», - отметили организаторы.

Псковичей и гостей города 28 июля на открытой площадке у торгового комплекса «ПИК60» ждут:

1000 порций мороженого бесплатно;

игровые зоны от партнеров;

выставка автомобилей;

яркие выступления участников;

пенная дискотека в финале праздника.

Вход на праздник — свободный. Начало в 16.00.