Объявлены финалисты псковской  «Битвы талантов»

Финальные кастинги «Битвы талантов» прошли в Пскове, после чего организаторы озвучили итоговый список финалистов, которые выйдут на сцену гала-шоу проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Категория «Танец»:
- Команда Fresh kids;
- Команда Crazy fresh;
- Команда КРОХИ (Dance home FRESH);
- Команда Kinder (Dance home FRESH);
- Команда Fresh kids (Dance home FRESH);
- Dance Home fresh;
- Electro Dance Family;
- Belly Dance Family;
- Dancehall Dance Family;
- Георг Семенов - соло;
- Мозаика - Сделай свой мир;
- Мозаика - Slave to rhythm;
- Лиса - соло;
- Студия танца «Жемчужина востока»;
- Хороводов Александр и Фалько Софья;
- Команда «Хоть отбавляй!».
Категория «Вокал»:
- Милана Егорова;
- Леонардо Хенер Мендоза;
- Алена Исакова;
- Дуэт «Иван да дарья»;
- Елена Максименкова;
- Вокальный ансамбль родник;
- Лика Прокофьева;
- Лев Прудникович;
- Группа «Клевые детки»;
- Поющие Васильки – поющая семья;
- Александр Дмитриев;
- Константин Бауров.
Категория «Спорт»:
- Акродэнс;
- Анастасия Захарова;
- Александра Григорьева;
- Алина Румянцева;
- Александра Фёдорова;
- Валерия Тимофеева;
- Алиса Андреева;
- ВикиДжамп.
Категория «Стихи»
- Ольга Сушилина;
- Василий Додин.
«В официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте" идет зрительское голосование, в результате которого будут "спасены" еще два участника — они также выступят на финальном гала-шоу 7-го сезона "Битвы талантов"», - отметили организаторы.
Псковичей и гостей города 28 июля на открытой площадке у торгового комплекса «ПИК60» ждут:
- 1000 порций мороженого бесплатно;
- игровые зоны от партнеров;
- выставка автомобилей;
- яркие выступления участников;
- пенная дискотека в финале праздника.
Вход на праздник — свободный. Начало в 16.00.